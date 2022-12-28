Дефіцит електроенергії збільшився - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Дефіцит потужності в енергосистемі збільшився, зупинилися деякі блоки електростанцій через обстріл газопроводу на сході України. До всіх областей доведені ліміти споживання, їх перевищення призводить до застосування аварійних відключень. Завдяки відносно теплій погоді 4-ту ніч поспіль споживання не обмежується, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні. Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання. Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні", - повідомили в Укренерго.
У зв’язку з цим, як вказано, "до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень".
Деталі
У компанії вказали, що енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. "Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час", - зауважили в НЕК.
"Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему", - вказали в Укренерго.
Доповнення
У Києві близько 300 тис. абонентів відключені від електроенергії.