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Дефіцит електроенергії збільшився - Укренерго

Дефіцит електроенергії збільшився - Укренерго

Київ • УНН

 • 371110 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Дефіцит потужності в енергосистемі збільшився, зупинилися деякі блоки електростанцій через обстріл газопроводу на сході України. До всіх областей доведені ліміти споживання, їх перевищення призводить до застосування аварійних відключень. Завдяки відносно теплій погоді 4-ту ніч поспіль споживання не обмежується, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився. Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні. Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання. Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні", - повідомили в Укренерго.

У зв’язку з цим, як вказано, "до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень".

Деталі

У компанії вказали, що енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень. "Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час", - зауважили в НЕК.

"Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему", - вказали в Укренерго.

Доповнення

У Києві близько 300 тис. абонентів відключені від електроенергії.

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