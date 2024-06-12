DeepState: на фронті рф просунулася біля Соколу, в Новопокровському та його околицях
Київ • УНН
Противник просунувся в районі неподалік Соколу, в Новопокровському, за даними DeepState.
На фронті країна-терорист просунулася поблизу Соколу, в Новопокровському та його околицях. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Соколу, в Новопокровському та його околицях
Нагадаємо
За інформацією Генштабу, на Покровському напрямку найбільша активність ворога спостерігалася в районі НовоолександрівкиКрім того, напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Сокола, де було зафіксовано 12 боєзіткнень.
Генштаб: на фронті відбулося 90 боєзіткнень. На Покровському ситуація надалі залишається найгарячішою11.06.24, 23:34 • 32570 переглядiв