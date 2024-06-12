На фронте страна-террорист продвинулась вблизи Сокола, в Новопокровском и его окрестностях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Сокола, в Новопокровском и его окрестностях - DeepState.

Напомним

По информации Генштаба, на Покровском направлении наибольшая активность врага наблюдалась в районе НовоалександровкиКроме того, напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Сокола, где было зафиксировано 12 боестолкновений.

Генштаб: на фронте произошло 90 боестолкновений. На Покровском ситуация продолжает оставаться самой горячей