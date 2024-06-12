Киев • УНН
Противник продвинулся в районе неподалеку Сокола, в Новопокровском, по данным DeepState.
На фронте страна-террорист продвинулась вблизи Сокола, в Новопокровском и его окрестностях. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Сокола, в Новопокровском и его окрестностях
Напомним
По информации Генштаба, на Покровском направлении наибольшая активность врага наблюдалась в районе НовоалександровкиКроме того, напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Сокола, где было зафиксировано 12 боестолкновений.
Генштаб: на фронте произошло 90 боестолкновений. На Покровском ситуация продолжает оставаться самой горячей11 июня 2024, 20:34 • 25100 просмотров