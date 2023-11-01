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ДБР оприлюднило розмову Дубінського, у якій він "проводить інструктаж" з виїзду за кордон

Київ • УНН

 • 197880 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. ДБР оприлюднило розмову народного депутата Олександра Дубінського, у якій він інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію, передає УНН.

ДБР оприлюднило розмову Дубінського, у якій він "проводить інструктаж" з виїзду за кордон

Цитата

«Аудіозапис на якому народний депутат інструктує родича своєї співмешканки, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію», - підписали відео ДБР.

Додамо

Повідомлялося, що до нардепа Дубінського приходили з обшуками.

Доповнення

Раніше ДБР повідомляло, що працівники ДБР спільно з СБУ проводять обшуки за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон до якого може бути причетний народний депутат України.

«За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи внесені в систему «Шлях» - витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань.

«Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МЕДІАОБОРОНА». Сам «родич» пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації», - інформує ДБР.

Також в ДБР заявили, що з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня.

«Враховуючи обставини, Генпрокурор України відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В серпні ДБР і СБУ вже проводили обшуки у нардепа Дубінського

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