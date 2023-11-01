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ГБР обнародовало разговор Дубинского, в котором он "проводит инструктаж" по выезду за границу

Киев • УНН

 • 197880 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. ГБР обнародовало разговор народного депутата Александра Дубинского, в котором он инструктирует родственника своей сожительницы, как оформить выезд за границу через подконтрольную ему общественную организацию, передает УНН.

ГБР обнародовало разговор Дубинского, в котором он "проводит инструктаж" по выезду за границу

Цитата

«Аудиозапись на которой народный депутат инструктирует родственника своей сожительницы, как оформить выезд за границу через подконтрольную ему общественную организацию», - подписали видео ГБР.

Добавим

Сообщалось, что к нардепу Дубинскому приходили с обысками.

Дополнение

Ранее ГБР сообщало, что работники ГБР совместно с СБУ проводят обыски по факту незаконной переправки гражданина за границу к которому может быть причастен народный депутат Украины.

«По информации, имеющейся у следствия, нардеп в сговоре с другими лицами организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Родственник сожительницы народного избранника пытался выехать с территории Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пропускных пунктов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы внесенные в систему «Шлях» - выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ и других формирований.

«Это разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации на основании ходатайства Общественной организации «МЕДИАОБОРОНА». Сам «родственник» позже засвидетельствовал, что не знаком с деятельностью этой общественной организации», - информирует ГБР.

Также в ГБР заявили, что выяснилось, что на самом деле человек, по указанию народного депутата, должен был прибыть в Кишинев, где должен был ждать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто народного избранника с автостоянки международного аэропорта Кишинева в Вену.

«Учитывая обстоятельства, Генпрокурор Украины открыл уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УКУ», - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В августе ГБР и СБУ уже проводили обыски у нардепа Дубинского

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