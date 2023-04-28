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Данські САУ CAESAR заступили на бойове чергування в Україну - Резніков

Данські САУ CAESAR заступили на бойове чергування в Україну - Резніков

Київ • УНН

 • 351797 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На бойове чергування в Україну заступили данські САУ CAESAR. Про це на пресконференції заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Деталі

Міністр поінформував, що у серпні Україна почала спільний проєкт з Королівством Данія, який стосується можливостей отримати артилерійські системи. Зокрема, Данія у свій час для своїх Збройних сил замовила дивізіон французьких модернізованих самохідних артилерійських установок CAESAR.

Цитата

«Так от, данські CAESAR вже заїхали в Україну та заступили на бойове чергування», — зазначив Резніков.

Доповнення

В.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен повідомляла, що Данія до літа планує передати Україні системи CAESAR та перші танки Leopard 1.

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