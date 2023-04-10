Данія до літа планує передати Україні системи CAESAR та перші танки Leopard 1
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Данія планує передати Україні артилерійські установки CAESAR наступного місяця, а перші танки Leopard 1 до літа. Про це повідомив в.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен під час брифінгу в Одесі, передає кореспондент УНН.
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«Щодо систем CAESAR, я сподіваюся, що буде можливо поставити їх в Україну під час наступного місяця. Зраз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Що стосується танків Leopard 1 та Leopard 2, то я можу сказати, що Данія вже зробила угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків в Україну до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1», - розповів Поульсен.
Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові вже проходять курс навчання на CAESAR.
«Ми з колегою сьогодні обговорювали, що наші артилеристи вже проходять курс навчання на CAESAR, які для нас будуть передані від наших друзів», - сказав Резніков.
Доповнення
Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR.
Міноборони Данії раніше повідомляло, що перші танки Leopard 1 з Данії сподіваються доставити Україні навесні.