Данія до літа планує передати Україні системи CAESAR та перші танки Leopard 1

Цитата

«Щодо систем CAESAR, я сподіваюся, що буде можливо поставити їх в Україну під час наступного місяця. Зраз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Що стосується танків Leopard 1 та Leopard 2, то я можу сказати, що Данія вже зробила угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків в Україну до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1», - розповів Поульсен.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові вже проходять курс навчання на CAESAR.

«Ми з колегою сьогодні обговорювали, що наші артилеристи вже проходять курс навчання на CAESAR, які для нас будуть передані від наших друзів», - сказав Резніков.

Доповнення

Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR.

Міноборони Данії раніше повідомляло, що перші танки Leopard 1 з Данії сподіваються доставити Україні навесні.