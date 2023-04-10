Дания до лета планирует передать Украине системы CAESAR и первые танки Leopard 1

Цитата

«Что касается систем CAESAR, я надеюсь, что будет возможно поставить их в Украину во время следующего месяца. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании. Что касается танков Leopard 1 и Leopard 2, то я могу сказать, что Дания уже заключила соглашение с Германией. Надеемся, что мы начнем поставки танков в Украину до лета. Забегая на полгода вперед, в Украину будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1», - рассказал Поульсен.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные уже проходят курс обучения на CAESAR.

«Мы с коллегой сегодня обсуждали, что наши артиллеристы уже проходят курс обучения на CAESAR, которые для нас будут переданы от наших друзей», - сказал Резников.

Дополнение

Дания и Норвегия передадут Украине снаряды 155-мм калибра для САУ CAESAR.

Минобороны Дании ранее сообщало, что первые танки Leopard 1 из Дании надеются доставить Украине весной.