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Датские САУ CAESAR заступили на боевое дежурство в Украину - Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. На боевое дежурство в Украину заступили датские САУ CAESAR. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Детали

Министр сообщил, что в августе Украина начала совместный проект с Королевством Дания, который касается возможностей получить артиллерийские системы. В частности, Дания в свое время для своих Вооруженных сил заказала дивизион французских модернизированных самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Цитата

«Так вот, датские CAESAR уже заехали в Украину и заступили на боевое дежурство», — отметил Резников.

Дополнение

И.о. министра обороны Королевства Дания Троелс Лунд Поульсен сообщала, что Дания до лета планирует передать Украине системы CAESAR и первые танки Leopard 1.

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