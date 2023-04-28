Датские САУ CAESAR заступили на боевое дежурство в Украину - Резников

Детали

Министр сообщил, что в августе Украина начала совместный проект с Королевством Дания, который касается возможностей получить артиллерийские системы. В частности, Дания в свое время для своих Вооруженных сил заказала дивизион французских модернизированных самоходных артиллерийских установок CAESAR.

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«Так вот, датские CAESAR уже заехали в Украину и заступили на боевое дежурство», — отметил Резников.

Дополнение

И.о. министра обороны Королевства Дания Троелс Лунд Поульсен сообщала, что Дания до лета планирует передать Украине системы CAESAR и первые танки Leopard 1.