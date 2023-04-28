Датские САУ CAESAR заступили на боевое дежурство в Украину - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На боевое дежурство в Украину заступили датские САУ CAESAR. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.
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Министр сообщил, что в августе Украина начала совместный проект с Королевством Дания, который касается возможностей получить артиллерийские системы. В частности, Дания в свое время для своих Вооруженных сил заказала дивизион французских модернизированных самоходных артиллерийских установок CAESAR.
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«Так вот, датские CAESAR уже заехали в Украину и заступили на боевое дежурство», — отметил Резников.
Дополнение
И.о. министра обороны Королевства Дания Троелс Лунд Поульсен сообщала, что Дания до лета планирует передать Украине системы CAESAR и первые танки Leopard 1.