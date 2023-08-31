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Данілов відповів критикам українського наступу: "Легко давати поради, не маючи власних перемог"

Київ • УНН

 • 431263 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Щоб зрозуміти, як проходить український контрнаступ, треба бути безпосередньо на лінії фронту. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю німецькому виданню Welt, передає УНН.

Цитата

«Легко давати поради, не маючи власних перемог і не перебуваючи в комфортній позиції. Щоб зрозуміти ситуацію, треба бути безпосередньо на лінії фронту, а це сотні кілометрів», - заявив Данілов.

Він зазначив, що єдиним занепокоєнням, яке зараз є у військового керівництва України - це перевага росії в повітрі.

«Нам не вистачає можливостей, і ми повинні переконатися, що існує хоча б паритет, тому що вони домінують у повітрі, і це загальновідомо», - додав секретар РНБО.

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На питання, чи можливе звільнення Криму цього року Данілов відповів, що не належить до тих людей, які не роблять прогнозів щодо того, чи це займе тижні, місяці чи навіть півроку.

«Війна - це надзвичайно складна річ, і ми не можемо передбачити, що буде завтра. Але я знаю, що наказ, який віддав наш президент, простий і зрозумілий у всьому світі: звільнення нашої території в кордонах 1991 року», - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо

Як повідомляє "Нью-Йорк Таймс", американські чиновники критикують військові дії України. За їх словами, занадто багато військ наразі розгорнуто не на тих фронтах.

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