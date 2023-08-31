Данилов ответил критикам украинского наступления: "Легко давать советы, не имея собственных побед"

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"Легко давать советы, не имея собственных побед и не находясь в комфортной позиции. Чтобы понять ситуацию, надо быть непосредственно на линии фронта, а это сотни километров", - заявил Данилов.

Он отметил, что единственным беспокойством, которое сейчас есть у военного руководства Украины - это преимущество россии в воздухе.

"Нам не хватает возможностей, и мы должны убедиться, что существует хотя бы паритет, потому что они доминируют в воздухе, и это общеизвестно", - добавил секретарь СНБО.

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На вопрос, возможно ли освобождение Крыма в этом году Данилов ответил, что не относится к тем людям, которые не делают прогнозов относительно того, займет ли это недели, месяцы или даже полгода.

"Война - это очень сложная вещь, и мы не можем предсказать, что будет завтра. Но я знаю, что приказ, который отдал наш президент, простой и понятный во всем мире: освобождение нашей территории в границах 1991 года", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним

Как сообщает "Нью-Йорк Таймс", американские чиновники критикуют военные действия Украины. По их словам, слишком много войск сейчас развернуто не на тех фронтах.