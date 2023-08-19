Данілов спростував інформацію з соцмереж про можливість атаки України на Курську АЕС

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"Те, що стосується Курської станції і решта. У нас немає намірів втручатися в ті об'єкти, про які йде мова у соцмережах. Якщо ми атакуємо російську федерацію, то лише ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи, і тут не маємо питати ні в кого дозволу. Ми атакуємо нашою зброєю, яка з кожним днем стає все кращою і кращою", - підкреслив він.

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Данілов зазначив, що від росії можна очікувати "все що завгодно", однак українська сторона відслідковує процеси, які відбуваються на території країни-агресора.

"З урахуванням того, коли путін на початку своєї діяльності підривав у себе вдома будинки з живими людьми, то ми можемо очікувати від них все що завгодно. Але ми відслідковуємо всі процеси, що відбуваються", - сказав секретар РНБО.

Водночас він закликав українців не звертати увагу на повідомлення, які поширюються у соцмережах, оскільки на сьогодні велика кількість інформації, яка розповсюджується у тому числі з боку рф, не має авторів.

"Я би радив усім, хто не розуміє, хто стоїть за тим чи іншим повідомленням, не звертати на це увагу. Тому, що маніпуляції, до яких вдається російська федерація, вкидуючи ті чи інші речі, воно на декого впливає на свідомість. Це дуже небезпечно", - зазначив Данілов.

Нагадаємо

Центр національного спротиву повідомив, що у курській області рф росіяни готуються до евакуації населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на атомній електростанції, що в 40 км. на захід від м. курськ на березі річки Сейм.