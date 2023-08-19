Данилов опроверг информацию из соцсетей о возможности атаки Украины на Курскую АЭС

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"То, что касается Курской станции и остальные. У нас нет намерений вмешиваться в те объекты, о которых идет речь в соцсетях. Если мы атакуем российскую федерацию, то только те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу, и здесь не должны спрашивать ни у кого разрешения. Мы атакуем нашим оружием, которое с каждым днем становится все лучше и лучше", - подчеркнул он.

Детали

Данилов отметил, что от россии можно ожидать "все что угодно", однако украинская сторона отслеживает процессы, которые происходят на территории страны-агрессора.

"С учетом того, когда путин в начале своей деятельности взрывал у себя дома дома с живыми людьми, то мы можем ожидать от них все что угодно. Но мы отслеживаем все происходящие процессы", - сказал секретарь СНБО.

В то же время он призвал украинцев не обращать внимание на сообщения, которые распространяются в соцсетях, поскольку на сегодня большое количество информации, которая распространяется в том числе со стороны РФ, не имеет авторов.

"Я бы советовал всем, кто не понимает, кто стоит за тем или иным сообщением, не обращать на это внимание. Потому что манипуляции, к которым прибегает российская федерация, вбрасывая те или иные вещи, оно на некоторых влияет на сознание. Это очень опасно", - отметил Данилов.

Напомним

Центр национального сопротивления сообщил, что в курской области рф россияне готовятся к эвакуации населения из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на атомной электростанции, что в 40 км. к западу от г. Курск на берегу реки Сейм.