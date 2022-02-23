Данілов: рішення про введення воєнного стану наразі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Рада з нацбезпеки і оборони сьогодні не ухвалювала рішення щодо введення воєнного стану на території України. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.
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“У разі необхідності цей стан буде прийнято миттєво. Наразі такого рішення немає, але ми готові до будь-яких речей”, - сказав він, відповідаючи на запитання щодо введення воєнного стану.
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За його словами, останні 2-3 дні в РФ щодо території України ухвалюють “акти, підписують якісь документи”, до чого “не мають жодних повноважень”.
“Ми маємо на це реагувати. Як один зі способів такого реагування для того, щоб вони не дестабілізували ситуацію на території нашої країни було прийнято сьогодні таке рішення (про запровадження надзвичайного стану – ред.)”, - пояснив Данілов.