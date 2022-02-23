Данилов: решения о введении военного положения пока нет

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“В случае необходимости это положение будет принято мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам”,-сказал он, отвечая на вопрос о введении военного положения.

Детали

По его словам, последние 2-3 дня в РФ относительно территории Украины принимают “акты, подписывают какие-то документы”, к чему “не имеют никаких полномочий”.

"Мы должны на это реагировать. Как один из способов такого реагирования для того, чтобы они не дестабилизировали ситуацию на территории нашей страны было принято сегодня такое решение (о введении чрезвычайного положения - ред.)”, - объяснил Данилов.