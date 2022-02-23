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15 марта, 19:03 • 84997 просмотра

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Данилов: решения о введении военного положения пока нет

Данилов: решения о введении военного положения пока нет

Киев • УНН

 • 73622 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Совет по нацбезопасности и обороне сегодня не принимал решения о введении военного положения на территории Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В случае необходимости это положение будет принято мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам”,-сказал он, отвечая на вопрос о введении военного положения.

Детали

По его словам, последние 2-3 дня в РФ относительно территории Украины принимают “акты, подписывают какие-то документы”, к чему “не имеют никаких полномочий”.

"Мы должны на это реагировать. Как один из способов такого реагирования для того, чтобы они не дестабилизировали ситуацию на территории нашей страны было принято сегодня такое решение (о введении чрезвычайного положения - ред.)”, - объяснил Данилов.

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