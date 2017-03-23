Д.Вороненков планував створити в Україні Центр українсько-російських розслідувань — А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Загиблий в центрі Києва екс-депутат Держдуми Російської Федерації Денис Вороненков хотів створити і очолити в Україні Центр українсько-російських розслідувань, який би перешкоджав діям російських спонсорів війни з Україною. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН.
“Він підготував і відправив мені цю коротку довідку про те, чим він хотів би займатися в Україні для того, щоб з часом звільнити від гніту путінської диктатури свою рідну країну, за два дні до своєї загибелі”, — написав А.Геращенко.
За словами А.Геращенка, Д.Вороненков писав йому, що вважає цілком можливим створити спеціальний Центр, “який би діяв автономно, але в щільному контакті з українськими правоохоронними структурами. Результатом діяльності структури будуть матеріали, які будуть передаватися в правоохоронні структури України та країн-союзників України з метою припинення протиправних дій російських корупціонерів, спонсорів агресії щодо України, а також їх спільників на території самої України і з числа українських громадян”.
За задумом Д.Вороненкова, початковий вибір об’єктів розслідувань і їх хід в разі створення такого Центру, необхідно було б узгоджувати з ГПУ і СБУ. Центр міг би перевіряти і розробляти окрему оперативну інформацію, що отримується цими структурами, але не прийняту виробництво.
“Залежно від доцільності і за погодженням з цими відомствами можуть готуватися і публікуватися в ЗМІ ексклюзивні матеріали, отримані Центром. Очолити Центр міг би фахівець з проведення антикорупційних розслідувань, що володіє великим масивом інформації про фінансові махінації російської еліти — Денис Вороненко. Під його керівництвом було б доцільно сформувати невелику громадську слідчу групу з 5-6 осіб з числа досвідчених патріотично налаштованих розслідувачів, а також молодих волонтерів”.
“Денис Вороненко загинув, але ідеї його будуть жити”, — написав А.Геращенко.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.