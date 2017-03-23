Д.Вороненков планировал создать в Украине Центр украинско-российских расследований - А.Геращенко

“Он подготовил и выслал мне эту краткую справку о том, чем он хотел бы заниматься в Украине для того, чтоб со временем освободить от гнета путинской диктатуры свою родную страну, за два дня до своей гибели”, — написал А.Геращенко.

По словам А.Геращенко, Д.Вороненков писал ему, что считает вполне возможным создать специальный Центр, “который бы действовал автономно, но в плотном контакте с украинскими правоохранительными структурами. Результатом деятельности структуры будут материалы, которые будут передаваться в правоохранительные структуры Украины и стран-союзников Украины с целью пресечения противоправных действий российских коррупционеров, спонсоров агрессии в отношении Украины, а также их пособников на территории самой Украины и из числа украинских граждан”.

По замыслу Д.Вороненкова, первоначальный выбор объектов расследований и их ход в случае создания такого Центра, необходимо было бы согласовывать с ГПУ и СБУ. Центр мог бы проверять и разрабатывать отдельную оперативную информацию, получаемую этими структурами, но не принятую в производство.

“В зависимости от целесообразности и по согласованию с этими ведомствами могут готовиться и публиковаться в СМИ эксклюзивные материалы, полученные Центром. Возглавить Центр мог бы специалист по проведению антикоррупционных расследований, обладающий большим массивом информации о финансовых махинациях российской элиты — Денис Вороненков. Под его руководством было бы целесообразно сформировать небольшую общественную следственную группу из 5-6 человек из числа опытных патриотически настроенных расследователей, а также молодых волонтеров”.

“Денис Вороненков погиб, но идеи его будут жить”, — написал А.Геращенко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.