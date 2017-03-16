Д.Трамп зустрінеться із прем'єром Іраку 20 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді проведуть в найближчий понеділок переговори у Вашингтоні. Про це повідомив на регулярному брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Нагадаємо, запланована зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, де вона мала вперше зустрітися з новим президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 березеня.
Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається на конструктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом під час їх двосторонньої зустрічі у Вашингтоні.