Д.Трамп зустрінеться із прем'єром Іраку 20 березня

Нагадаємо, запланована зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона, де вона мала вперше зустрітися з новим президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 березеня.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається на конструктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом під час їх двосторонньої зустрічі у Вашингтоні.