Д.Трамп встретится с премьером Ирака 20 марта

Напомним, запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, где она должна была впервые встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 марта.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель надеется на конструктивные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во время их двусторонней встречи в Вашингтоне.