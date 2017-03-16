Д.Трамп встретится с премьером Ирака 20 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абаде проведут в ближайший понедельник переговоры в Вашингтоне. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Напомним, запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, где она должна была впервые встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом перенесена на 17 марта.
Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель надеется на конструктивные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во время их двусторонней встречи в Вашингтоне.