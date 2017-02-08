Д.Трамп завершив формування своєї амдіністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп завершив формування своєї амдіністрації, передає УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Президент Дональд Трамп сьогодні офіційно оголосив 24 осіб, які будуть працювати з ним в (складі) його кабінету", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає ганьбою те, що формування його адміністрації досі не завершено через протидію демократів.
Як повідомляв УНН, вперше за всю історію США члена уряду було затверджено завдяки втручанню віце-президента країни, який водночас посідає пост президента Сенату.