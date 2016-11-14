Д.Трамп відмовився від зарплатні перзидента - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада УНН. Обраний президент США Дональд Трамп відмовляється від заробітної плати, яку отримують особи, що займають вищий державний пост в країні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що про це республіканець заявив в інтерв’ю телекомпанії СBS.
ЧИТАЙТЕ ТАОЖ: The New York Times оприлюднила список претендентів на головні посади в США
“Я не збираюся отримувати зарплату,” — наводяться слова Д.Трампа.
Також за наданою інформацією, президенти США отримують приблизно 400 тиc. дол. у рік. Д.Трамп вказав, що йому вистачить одного долара.