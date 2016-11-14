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Д.Трамп відмовився від зарплатні перзидента - ЗМІ

Д.Трамп відмовився від зарплатні перзидента - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11232 перегляди

КИЇВ. 14 листопада УНН. Обраний президент США Дональд Трамп відмовляється від заробітної плати, яку отримують особи, що займають вищий державний пост в країні, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що про це республіканець заявив в інтерв’ю телекомпанії СBS.

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“Я не збираюся отримувати зарплату,” — наводяться слова Д.Трампа.

Також за наданою інформацією, президенти США отримують приблизно 400 тиc. дол. у рік. Д.Трамп вказав, що йому вистачить одного долара.

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