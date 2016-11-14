Д.Трамп отказался от зарплаты Президента - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября УНН. Избранный президент США Дональд Трамп отказывается от заработной платы, которую получают лица, занимающие высший государственный пост в стране, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что об этом республиканец заявил в интервью телекомпании СBS.
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"Я не собираюсь получать зарплату", - приводятся слова Д.Трампа.
Также по предоставленной информации, президенты США получают примерно 400 тыc. долл. в год. Д.Трамп указал, что ему хватит одного доллара.