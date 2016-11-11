Д.Трамп становить загрозу для відносин Брюсселя і Вашингтона - голова Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що обрання Дональда Трампа президентом США становить загрозу для відносин Брюсселя і Вашингтона, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Нам потрібно буде вчити обраного президента (США), що таке Європа і як вона діє", - заявив Юнкер, виступаючи перед студентами в Брюсселі.
Ж.Юнкер підкреслив, що заяви Д.Трампа щодо політики безпеки НАТО можуть мати "згубні" наслідки.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США, які пройшли 8 листопада. Інавгурація обраного президента призначена на 20 січня.