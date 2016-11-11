Д.Трамп представляет угрозу для отношений Брюсселя и Вашингтона - глава Еврокомиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США представляет угрозу для отношений Брюсселя и Вашингтона, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Нам нужно будет учить избранного президента (США), что такое Европа и как она действует", - заявил Ж.-К.Юнкер, выступая перед студентами в Брюсселе.
Ж.-К.Юнкер подчеркнул, что заявления Д.Трампа о политике безопасности НАТО могут иметь "пагубные" последствия.
Напомним, республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 8 ноября. Инаугурация избранного президента назначена на 20 января.