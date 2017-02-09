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Д.Трамп розширює "сфери впливу" Росії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп ігноруванням вторгнень РФ на територію Сирії та України розширює “сфери впливу” Росії, чим заохочує неминучі конфлікти. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Washington Post.

Д.Трамп розширює "сфери впливу" Росії - ЗМІ

Всі президенти США після Другої світової війни відкидали право Росії мати свою так звану “сферу впливу”. Те, що американські лідери від обох партій заперечували протягом Холодної війни, вони продовжували заперечувати і після падіння Берлінської стіни.

Підтримка “єдиної та вільної” Європи з боку президента Буша-старшого була фундаментом американської зовнішньої політики і виявом ключових цінностей: право на самовизначення, повага прав людини і зобов’язання запобігти нищівні війни 20-го сторіччя.

Проте, президент США Д.Трамп через його байдужість до дій Росії на території сусідів та у Сирії, схоже, готовий дозволити Кремлю досягти своїх експансіоністських цілей.

“Російська історична сфера впливу не закінчується на Україні. Вона з України починається. Вона простягається до Балтії, Балкан, до серця Центральної Європи. І в межах російської сфери впливу інші країни не мають автономії або суверенітету. Незалежної Польщі не існувало ні за часів Російської імперії, ні за часів СРСР. Для Китаю сфера впливу означає, що він може закрити регіон для США політично і економічно, коли йому заманеться”, - пояснив один з найвпливовіших іноземних політологів Роберт Каган.

Він зазначив, що світовий порядок на чолі з США протягом 70 років після завершення Другої світової війни дозволяв стримувати і зупиняти подібні конфлікти великих держав, і якщо Америка знищить такий порядок тільки через те, що їй набридло, “це буде ганьба”.

Також він зазначив, що такі дії президента не підтримає жодна партія.

Як повідомляв УНН, Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Європа зацікавлена у гарних відносинах із США.

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