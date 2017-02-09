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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп расширяет "сферы влияния" России - СМИ

Киев • УНН

 • 12480 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп игнорированием вторжений РФ на территорию Сирии и Украины расширяет "сферы влияния" России, чем поощряет неизбежные конфликты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Д.Трамп расширяет "сферы влияния" России - СМИ

Все президенты США после Второй мировой войны отвергали право России иметь свою так называемую "сферу влияния". То, что американские лидеры обеих партий отрицали в ходе Холодной войны, они продолжали отрицать и после падения Берлинской стены.

Поддержка "единой и свободной" Европы со стороны президента Буша-старшего была фундаментом американской внешней политики и проявлением ключевых ценностей: право на самоопределение, уважение прав человека и обязательства предотвратить сокрушительные войны 20-го столетия.

Однако, президент США Д.Трамп из-за его равнодушия к действиям России на территории соседей и в Сирии, похоже, готов позволить Кремлю достичь своих экспансионистских целей.

"Российская историческая сфера влияния не заканчивается на Украине. Она с Украины начинается. Она простирается до Балтии, Балкан, к сердцу Центральной Европы. И в пределах российской сферы влияния другие страны не имеют автономии или суверенитета. Независимости не было ни во времена Российской империи, ни во времена СССР. Для Китая сфера влияния означает, что он может закрыть регион для США политически и экономически, когда ему заблагорассудится", - пояснил один из самых влиятельных иностранных политологов Роберт Каган.

Он отметил, что мировой порядок во главе с США в течение 70 лет после окончания Второй мировой войны позволял сдерживать и останавливать подобные конфликты великих держав, и если Америка уничтожит такой порядок только потому, что ей надоело, "это будет позор".

Также он отметил, что такие действия президента не поддержит ни одна партия.

Как сообщал УНН, Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа заинтересована в хороших отношениях с США.

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