Д.Трамп про удар GBU-43 по "ІД": це була дуже, дуже вдала місія
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав “дуже вдалою місією” удар американських військових по “Ісламській державі” неядерною бомбою GBU-43, передає УНН з посиланням на Fox news.
“Все точно знають, що саме сталося. Що я роблю? Я віддаю наказ військовим. У нас самі великі збройні сили в світі, і вони виконали свою роботу, як зазвичай. Ми дали їм повне право (на це), і це те, що вони зараз і роблять,” — сказав Д.Трамп журналістам.
За його словами, це стало “черговою дуже, дуже успішною місією”.
Раніше в Пентагону заявили, що США вперше застосували найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43 (“Мати всіх бомб”), бомба масою 9,5 тонни була скинута з літака MC-130 в бойових умовах, метою стали тунелі бойовиків в Афганістані.
Всього, як стверджується, на озброєнні США коштує 15 таких боєприпасів.
MOMENTS AGO: @POTUS confirms authorizing Afghanistan strike. pic.twitter.com/3NIIzniaLK— Fox News (@FoxNews) 13 апреля 2017 г.