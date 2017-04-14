Д.Трамп про удар GBU-43 по "ІД": це була дуже, дуже вдала місія

“Все точно знають, що саме сталося. Що я роблю? Я віддаю наказ військовим. У нас самі великі збройні сили в світі, і вони виконали свою роботу, як зазвичай. Ми дали їм повне право (на це), і це те, що вони зараз і роблять,” — сказав Д.Трамп журналістам.

За його словами, це стало “черговою дуже, дуже успішною місією”.

Раніше в Пентагону заявили, що США вперше застосували найпотужнішу неядерну бомбу GBU-43 (“Мати всіх бомб”), бомба масою 9,5 тонни була скинута з літака MC-130 в бойових умовах, метою стали тунелі бойовиків в Афганістані.

Всього, як стверджується, на озброєнні США коштує 15 таких боєприпасів.

MOMENTS AGO: @POTUS confirms authorizing Afghanistan strike. pic.twitter.com/3NIIzniaLK