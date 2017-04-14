Д.Трамп об ударе GBU-43 по "ИД": это была очень, очень удачная миссия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал "очень удачной миссией" удар американских военных по "Исламской государстве" неядерной бомбой GBU-43, передает УНН со ссылкой на Fox news.
"Все точно знают, что именно произошло. Что я делаю? Я отдаю приказ военным. У нас самые большие вооруженные силы в мире, и они выполнили свою работу, как обычно. Мы дали им полное право (на это), и это то, что они сейчас и делают ", - сказал Д.Трамп журналистам.
По его словам, это стало "очередной очень, очень успешной миссией".
Ранее в Пентагона заявили, что США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 ( "Мать всех бомб"), бомба массой 9,5 тонны была сброшена с самолета MC-130 в боевых условиях, целью стали туннели боевиков в Афганистане.
Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.
MOMENTS AGO: @POTUS confirms authorizing Afghanistan strike. pic.twitter.com/3NIIzniaLK- Fox News (@FoxNews) 13 апреля 2017 г.