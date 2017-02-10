Д.Трамп пообіцяв дотримуватись "політики одного Китаю"

“Лідери двох країн обговорили численні теми, і президент Трамп погодився на прохання голови Сі (Цзіньпіна) дотримуватися політики “одного Китаю”, — йдеться в повідомленні.

У Білому домі підкреслили, що політики “провели вельми тривалу телефонну розмову”, яка “була дуже щирою, а обидва лідери висловили найкращі побажання” народам США і Китаю.

Окрім того, Д.Трамп і С.Цзіньпін обмінялися запрошеннями здійснити взаємні візити.