Д.Трамп пообіцяв дотримуватись "політики одного Китаю"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп в першій телефонній розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном після вступу на посаду погодився шанувати “політику одного Китаю”, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Лідери двох країн обговорили численні теми, і президент Трамп погодився на прохання голови Сі (Цзіньпіна) дотримуватися політики “одного Китаю”, — йдеться в повідомленні.
У Білому домі підкреслили, що політики “провели вельми тривалу телефонну розмову”, яка “була дуже щирою, а обидва лідери висловили найкращі побажання” народам США і Китаю.
Окрім того, Д.Трамп і С.Цзіньпін обмінялися запрошеннями здійснити взаємні візити.