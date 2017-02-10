Д.Трамп пообещал придерживаться "политики одного Китая"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в первом телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином после вступления в должность согласился уважать "политику одного Китая", передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Лидеры двух стран обсудили многочисленные темы, и президент Трамп согласился по просьбе главы Си (Цзиньпина) придерживаться политики "одного Китая", - говорится в сообщении.
В Белом доме подчеркнули, что политики "провели весьма длительный телефонный разговор", который "был очень искренним, а оба лидера выразили наилучшие пожелания" народам США и Китая.
Кроме того, Д.Трамп и С.Цзиньпин обменялись приглашениями осуществить взаимные визиты.