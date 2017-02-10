Д.Трамп пообещал придерживаться "политики одного Китая"

"Лидеры двух стран обсудили многочисленные темы, и президент Трамп согласился по просьбе главы Си (Цзиньпина) придерживаться политики "одного Китая", - говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что политики "провели весьма длительный телефонный разговор", который "был очень искренним, а оба лидера выразили наилучшие пожелания" народам США и Китая.

Кроме того, Д.Трамп и С.Цзиньпин обменялись приглашениями осуществить взаимные визиты.