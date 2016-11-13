Д.Трамп обіцяв бути стриманішим у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв поводитися помірно в соцмережах. Про це він повідомив в програмі 60 minutes телекомпанії CBS, передає УНН.
“Якщо я взагалі буду це використовувати, я буду дуже стриманим,” — розповів він.
Мільярдер також назвав соціальні мережі “прекрасною формою спілкування”. Він додав, що вони можуть допомогти відвоювати свої позиції в випадках, коли ЗМІ розповсюджують неточну інформацію.
Д.Трамп зробив висновок, що велика кількість фоловерів в фейсбуці, твітері і інстаграмі допомогли йому виграти президентські перегони.
Нагадаємо, що Д.Трамп навзав учасників акцій проти нього, які спалахнули у містах по всій країні, “професійними протестувальниками”.