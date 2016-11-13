Д.Трамп обещал быть сдержанным в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал вести себя умеренно в соцсетях. Об этом он сообщил в программе 60 minutes телекомпании CBS, передает УНН.
"Если я вообще буду это использовать, я буду очень сдержанным", - рассказал он.
Миллиардер также назвал социальные сети "прекрасной формой общения". Он добавил, что они могут помочь отвоевать свои позиции в случаях, когда СМИ распространяют неточную информацию.
Д.Трамп сделал вывод, что большое количество фолловеров в фейсбуке, твиттере и инстаграме помогли ему выиграть президентскую гонку.
Напомним, что Д.Трамп навзав участников акций против него, которые вспыхнули в городах по всей стране, "профессиональными протестующими".