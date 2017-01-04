Д.Трамп обговорить "російські кібератаки" з розвідкою 6 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп проведе зустріч з представниками американської розвідки щодо кібератак у п'ятницю, 6 січня. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Розвідувальний" брифінг на тему так званого "російського хакерства" було відкладено до п'ятниці, можливо, більше часу потрібно, щоб вибудувати справу. Дуже дивно", - написав Д.Трамп.
До п'ятниці відкладена зустріч обраного президента США Дональда Трампа з представниками американської розвідки
Раніше директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що доповідь американської розвідки щодо кібератак буде сфокусована лише на те, що конкретно зробила Росія під час президентських виборів в США.