Д.Трамп обсудит "российские кибератаки" с разведкой 6 января

"Разведывательный" брифинг на тему так называемого "российского хакерства" был отложен до пятницы, возможно, больше времени требуется, чтобы выстроить дело. Очень странно", - написал Д.Трамп.

До пятницы отложена встреча избранного президента США Дональда Трампа с представителями американской разведки

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что доклад американской разведки по кибератакам будет сфокусирован только на том, что конкретно сделала Россия в ходе президентских выборов в США.