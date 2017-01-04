Д.Трамп обсудит "российские кибератаки" с разведкой 6 января
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп проведет встречу с представителями американской разведки относительно кибератак в пятницу, 6 января. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Разведывательный" брифинг на тему так называемого "российского хакерства" был отложен до пятницы, возможно, больше времени требуется, чтобы выстроить дело. Очень странно", - написал Д.Трамп.
До пятницы отложена встреча избранного президента США Дональда Трампа с представителями американской разведки
Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что доклад американской разведки по кибератакам будет сфокусирован только на том, что конкретно сделала Россия в ходе президентских выборов в США.