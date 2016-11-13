Д.Трамп не визнає Крим російським — екс-посол США в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп не визнає анексований Крим російською територією. Таку думку висловив колишній посол США в РФ Майкл Макфол в інтерв’ю “Дождю”, передає УНН.
“Він натякнув на це під час передвиборної кампанії. Але мій прогноз — він не буде це робити. Тому що багатьма країнами і занадто багатьма людьми в Конгресі і Республіканській партії ця ідея не підтримується. І якби я був Д.Трампом, то навіщо псувати всі ці відносини на це символічне питання. Це тільки вигідно Путіну, а для нього (Трампа - ред.) це не принципово”, — відзначив М.Макфол.
Нагадаємо, вибори президента в США пройшли 8 листопада. Д.Трамп набрав більшість голосів виборників — представників колегії від штатів, що забезпечило йому перемогу. Його конкурент — кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон — обійшла республіканця за загальною кількістю голосів виборців на 0,1%: за неї проголосували 47,6% (59,1 млн осіб) проти 47,5% (58,9 млн осіб).