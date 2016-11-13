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15 марта, 19:03 • 109470 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150449 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127551 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120803 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107147 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102597 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97527 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127446 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128921 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127477 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Д.Трамп не признает Крым российским - экс-посол США в РФ

Д.Трамп не признает Крым российским - экс-посол США в РФ

Киев • УНН

 • 18687 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп не признает аннексированный Крым российской территорией. Такое мнение высказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол в интервью "Дождь", передает УНН.

"Он намекнул на это во время предвыборной кампании. Но мой прогноз - он не будет это делать. Потому что многими странами и слишком многими людьми в Конгрессе и Республиканской партии эта идея не поддерживается. И если бы я был Д.Трампом, то зачем портить все эти отношения из-за этого символического вопроса. Это только выгодно Путину, а для него (Трампа) это не важно", - отметил М.Макфол.

Напомним, выборы президента в США прошли 8 ноября. Д.Трамп набрал большинство голосов выборщиков - представителей коллегии от штатов, что обеспечило ему победу. Его конкурент - кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон - обошла республиканца по общему количеству голосов избирателей на 0,1%: за нее проголосовали 47,6% (59,1 млн человек) против 47,5% (58,9 млн человек).

Украинские Национальные Новости

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