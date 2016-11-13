Д.Трамп не признает Крым российским - экс-посол США в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп не признает аннексированный Крым российской территорией. Такое мнение высказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол в интервью "Дождь", передает УНН.
"Он намекнул на это во время предвыборной кампании. Но мой прогноз - он не будет это делать. Потому что многими странами и слишком многими людьми в Конгрессе и Республиканской партии эта идея не поддерживается. И если бы я был Д.Трампом, то зачем портить все эти отношения из-за этого символического вопроса. Это только выгодно Путину, а для него (Трампа) это не важно", - отметил М.Макфол.
Напомним, выборы президента в США прошли 8 ноября. Д.Трамп набрал большинство голосов выборщиков - представителей коллегии от штатов, что обеспечило ему победу. Его конкурент - кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон - обошла республиканца по общему количеству голосов избирателей на 0,1%: за нее проголосовали 47,6% (59,1 млн человек) против 47,5% (58,9 млн человек).