Д.Трамп не виключив, що зустрінеться з президентом Тайваню

Раніше Дональд Трамп переговорив з Цай Інвень по телефону, порушивши негласну заборону на офіційні контакти американських лідерів з лідерами Тайваню.

Потім в інтерв’ю телеканалу Fox News Д.Трамп заявив, що не дозволить Пекіну диктувати йому свої умови в питаннях відносин з Тайванем. Він висловив здивування з приводу того, чому США повинні дотримуватися політики “одного Китаю”. У відповідь МЗС КНР висловив “серйозну заклопотаність” і підкреслив, що тайванський питання відноситься до питання державного суверенітету і територіальної цілісності Китаю. Він підкреслив, що принцип політики “одного Китаю” є політичною базою розвитку китайсько-американських відносин.