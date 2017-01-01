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Д.Трамп не виключив, що зустрінеться з президентом Тайваню

Д.Трамп не виключив, що зустрінеться з президентом Тайваню

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп не виключив, що зустрінеться з президентом Тайваню Цай Інвень, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Раніше Дональд Трамп переговорив з Цай Інвень по телефону, порушивши негласну заборону на офіційні контакти американських лідерів з лідерами Тайваню.

Потім в інтерв’ю телеканалу Fox News Д.Трамп заявив, що не дозволить Пекіну диктувати йому свої умови в питаннях відносин з Тайванем. Він висловив здивування з приводу того, чому США повинні дотримуватися політики “одного Китаю”. У відповідь МЗС КНР висловив “серйозну заклопотаність” і підкреслив, що тайванський питання відноситься до питання державного суверенітету і територіальної цілісності Китаю. Він підкреслив, що принцип політики “одного Китаю” є політичною базою розвитку китайсько-американських відносин.

 

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