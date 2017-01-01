Д.Трамп не исключил, что встретится с президентом Тайваня

Ранее Дональд Трамп переговорил с Цай Инвэнь по телефону, нарушив негласный запрет на официальные контакты американских лидеров с лидерами Тайваня.

Затем в интервью телеканалу Fox News Д.Трамп заявил, что не позволит Пекину диктовать ему свои условия в вопросах отношений с Тайванем. Он выразил удивление по поводу того, почему США должны придерживаться политики "одного Китая". В ответ МИД КНР выразил "серьезную озабоченность" и подчеркнул, что тайваньский вопрос относится к вопросу государственного суверенитета и территориальной целостности Китая. Он подчеркнул, что принцип политики "одного Китая" является политической базой развития китайско-американских отношений.