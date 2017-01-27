Д.Трамп може скоротити бюджет природоохоронного відомства на 1 млрд доларів

За його словами, одним із ймовірних кроків Д.Трампа може стати скорочення бюджету агентства орієнтовно на 1 млрд доларів, а також значне скорочення відомства, в якому наразі налічується близько 15 тисяч співробітників.

З точки зору самого М.Ебелла, добрим початком було б скорочення персоналу вдвічі.