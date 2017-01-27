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Д.Трамп може скоротити бюджет природоохоронного відомства на 1 млрд доларів

Д.Трамп може скоротити бюджет природоохоронного відомства на 1 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Адміністрація Дональда Трампа може здійснити значні скорочення у Федеральному агентстві США з охорони навколишнього середовища, причому мова може йти як про бюджет відомства, так і про зменшення штату працівників. З такою оцінкою виступив колишній глава перехідного штабу нинішнього господаря Білого дому Майрон Ебелл, передає УНН з посиланням на Associated Press.

За його словами, одним із ймовірних кроків Д.Трампа може стати скорочення бюджету агентства орієнтовно на 1 млрд доларів, а також значне скорочення відомства, в якому наразі налічується близько 15 тисяч співробітників.

З точки зору самого М.Ебелла, добрим початком було б скорочення персоналу вдвічі.

 

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