Д.Трамп може скоротити бюджет природоохоронного відомства на 1 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Адміністрація Дональда Трампа може здійснити значні скорочення у Федеральному агентстві США з охорони навколишнього середовища, причому мова може йти як про бюджет відомства, так і про зменшення штату працівників. З такою оцінкою виступив колишній глава перехідного штабу нинішнього господаря Білого дому Майрон Ебелл, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За його словами, одним із ймовірних кроків Д.Трампа може стати скорочення бюджету агентства орієнтовно на 1 млрд доларів, а також значне скорочення відомства, в якому наразі налічується близько 15 тисяч співробітників.
З точки зору самого М.Ебелла, добрим початком було б скорочення персоналу вдвічі.