Д.Трамп может сократить бюджет природоохранного ведомства на 1 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Администрация Дональда Трампа может осуществить значительные сокращения в Федеральном агентстве США по охране окружающей среды, причем речь может идти как о бюджете ведомства, так и об уменьшении штата работников. С такой оценкой выступил бывший глава переходного штаба нынешнего хозяина Белого дома Майрон Эбелл, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По его словам, одним из вероятных шагов Д.Трамп может стать сокращение бюджета агентства ориентировочно на 1 млрд долларов, а также значительное сокращение ведомства, в котором сейчас насчитывается около 15 000 сотрудников.
С точки зрения самого М.Ебелла, хорошим началом было бы сокращение персонала вдвое.