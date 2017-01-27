Д.Трамп может сократить бюджет природоохранного ведомства на 1 млрд долларов

По его словам, одним из вероятных шагов Д.Трамп может стать сокращение бюджета агентства ориентировочно на 1 млрд долларов, а также значительное сокращение ведомства, в котором сейчас насчитывается около 15 000 сотрудников.

С точки зрения самого М.Ебелла, хорошим началом было бы сокращение персонала вдвое.