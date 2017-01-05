Д.Трамп має намір скоротити ЦРУ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп має намір скоротити чисельність спецслужб США, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Відзначається, що скорочення торкнуться Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США і офісу директора національної розвідки.
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“На погляд команди Д.Трампа розвідка США стає абсолютно політизованою. Вони всі повинні “схуднути”. Мета (скорочень) буде полягати в тому, щоб реструктурувати їх і те, як вони взаємодіють,” — заявило одне з джерел ЗМІ.
За даними газети, в реформі візьме участь екс-глава управління розвідки Пентагону генерал Майкл Флінн, який займе в адміністрації Д.Трампа посаду радника з національної безпеки.
Також до реструктуризації спецслужб буде притягнутий республіканець Майк Помпео, якого Д.Трамп має намір призначити главою ЦРУ.