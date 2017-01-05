Д.Трамп намерен сократить ЦРУ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что сокращения коснутся Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и офиса директора национальной разведки.
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"По моему мнению команды Д.Трампа разведка США становится абсолютно политизированной. Они все должны "похудеть". Цель (сокращений) будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют ", - заявил один из источников СМИ.
По данным газеты, в реформе примет участие экс-глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который займет в администрации Д.Трамп должность советника по национальной безопасности.
Также к реструктуризации спецслужб будет привлечен республиканец Майк Помпео, которого Д.Трамп намерен назначить главой ЦРУ.