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Д.Трам заявив, що не боїться їхати в Росію

Д.Трам заявив, що не боїться їхати в Росію

Київ • УНН

 • 15158 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп на великій прес-конференції розповів, що не боїться їхати в Росію через стеження, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".

“Я важлива людина. Я дуже обережний. Куди б я не поїхав, я оточений охоронцями, людьми. Куди б ви не пішли, ви оточені камерами — я не кажу тільки про Росію, це всюди”, — заявив він.

Трамп розповів, що вже був у Москві і Московській області.

При цьому він зазначив, що боїться мікробів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном складатимуться добре.

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