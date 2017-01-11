Д.Трам заявил, что не боится ехать в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп на большой пресс-конференции рассказал, что не боится ехать в Россию из-за слежки, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
"Я важный человек. Я очень осторожен. Куда бы я ни поехал, я окружен охранниками, людьми. Куда бы вы ни пошли, вы окружены камерами - я не говорю только о России, это везде ", - заявил он.
Д.Трамп рассказал, что уже был в Москве и Московской области.
При этом он отметил, что боится микробов.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо .