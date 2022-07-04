Covid-19 призвів до гострої нестачі лікарень на півночі Німеччини

Деталі

Патрік Реймунд, керуючий директор асоціації лікарень землі Шлезвіг-Гольштейн зазначив, що, зокрема, відділення невідкладної допомоги непропорційно перевантажені.

Він сказав, що одним із ключових факторів поширення вірусу міг бути Кільський тиждень вітрильних регат, який проходив з 18 по 26 червня.

Минулого тижня Університетський медичний центр Шлезвіг-Гольштейна оголосив, що тимчасово закриє деякі відділення, і станом на п'ятницю 479 співробітників перебувають на карантині.

"З того часу їх, безумовно, побільшало, - сказав представник Олівер Грив. - У нас був неймовірно напружений вікенд".

Медичний центр добиватиметься компенсації втраченої вигоди через те, що йому довелося відкласти або призупинити заплановане лікування.

Додамо

В Німеччині згідно офіційних даних ВООЗ, 76 945 нових випадків було зареєстровано за останні 24 години. Загальна кількість випадків від початку пандемії - 28 293 960.

141 189 осіб померли.