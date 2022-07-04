Covid-19 призвів до гострої нестачі лікарень на півночі Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Лікарні у північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн стикаються із серйозним браком медичних працівників через випадки захворювання Covid-19 серед співробітників, повідомив агенству dpa у понеділок голова місцевої лікарні, передає УНН.
Деталі
Патрік Реймунд, керуючий директор асоціації лікарень землі Шлезвіг-Гольштейн зазначив, що, зокрема, відділення невідкладної допомоги непропорційно перевантажені.
Він сказав, що одним із ключових факторів поширення вірусу міг бути Кільський тиждень вітрильних регат, який проходив з 18 по 26 червня.
Минулого тижня Університетський медичний центр Шлезвіг-Гольштейна оголосив, що тимчасово закриє деякі відділення, і станом на п'ятницю 479 співробітників перебувають на карантині.
"З того часу їх, безумовно, побільшало, - сказав представник Олівер Грив. - У нас був неймовірно напружений вікенд".
Медичний центр добиватиметься компенсації втраченої вигоди через те, що йому довелося відкласти або призупинити заплановане лікування.
Додамо
В Німеччині згідно офіційних даних ВООЗ, 76 945 нових випадків було зареєстровано за останні 24 години. Загальна кількість випадків від початку пандемії - 28 293 960.
141 189 осіб померли.