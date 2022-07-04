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Covid-19 привел к острой нехватке больниц на севере Германии

Covid-19 привел к острой нехватке больниц на севере Германии

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Больницы в северной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн сталкиваются с серьезной нехваткой медицинских работников из-за случаев заболевания Covid-19 среди сотрудников, сообщил агентству dpa в понедельник глава местной больницы, передает УНН.

Детали

Патрик Реймунд, управляющий директор ассоциации больниц земли Шлезвиг-Гольштейн отметил, что, в частности, отделения неотложной помощи непропорционально перегружены.

Он сказал, что одним из ключевых факторов распространения вируса могла быть Кильская неделя парусных регат, которая проходила с 18 по 26 июня.

На прошлой неделе Университетский медицинский центр Шлезвиг-Гольштейна объявил, что временно закроет некоторые отделения, и по состоянию на пятницу 479 сотрудников находятся на карантине.

"С тех пор их, безусловно, стало больше, - сказал представитель Оливер Грив. - У нас был невероятно напряженный уикенд".

Медицинский центр будет добиваться компенсации упущенной выгоды из-за того, что ему пришлось отложить или приостановить запланированное лечение.

Добавим

В Германии согласно официальным данным ВОЗ, 76 945 новых случаев было зарегистрировано за последние 24 часа. Общее количество случаев от начала пандемии – 28 293 960.

141 189 человек скончались.

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