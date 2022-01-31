COVID-19: Ізраїль продовжує карантинні обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Ізраїлі продовжують карантинні обмеження ще на тиждень через п'яту хвилю коронавірусу в країні. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт, інформує УНН з посиланням на Times of Israel.
Деталі
Міністри Кабінету міністрів схвалили прохання Міністерства охорони здоров’я про продовження правил Green Pass ще на тиждень. Термін дії правил, які обмежують доступ до певних місць і заходів для тих, у кого є підтвердження вакцинації або негативні результати тестів, повинен був закінчитися у вівторок.
Беннетт попросив ізраїльтян проявити терпіння в дотриманні правил охорони здоров’я та зазначив, що кількість хворих в країні зменшилася, але поки рано скасовувати раніше введені правила.
Цитата
“Я підбираю слова, щоб не створювати враження, що все скінчено, і святкування кінця Омікрона недоречно... На даний момент, в ці самі години, ми маємо справу з сильним тиском в лікарнях, де все ще знаходиться велика кількість інфікованих”, — попередив Беннетт.
Нагадаємо
Ізраїль почне вводити четверту дозу вакцини від Covid-19 усім дорослим.