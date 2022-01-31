COVID-19: Ізраїль продовжує карантинні обмеження

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Міністри Кабінету міністрів схвалили прохання Міністерства охорони здоров’я про продовження правил Green Pass ще на тиждень. Термін дії правил, які обмежують доступ до певних місць і заходів для тих, у кого є підтвердження вакцинації або негативні результати тестів, повинен був закінчитися у вівторок.

Беннетт попросив ізраїльтян проявити терпіння в дотриманні правил охорони здоров’я та зазначив, що кількість хворих в країні зменшилася, але поки рано скасовувати раніше введені правила.

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“Я підбираю слова, щоб не створювати враження, що все скінчено, і святкування кінця Омікрона недоречно... На даний момент, в ці самі години, ми маємо справу з сильним тиском в лікарнях, де все ще знаходиться велика кількість інфікованих”, — попередив Беннетт.

Нагадаємо

Ізраїль почне вводити четверту дозу вакцини від Covid-19 усім дорослим.