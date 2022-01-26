Перші в світі: Ізраїль почне вводити четверту дозу вакцини від Covid-19 усім дорослим

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 8541 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 85416 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 156789 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 153132 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 179465 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 180878 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 141622 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150458 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171525 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182279 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 406823 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 124440 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 102336 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 135087 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 71642 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 406694 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 279525 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 345099 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 459613 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 706768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 71642 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 135087 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 115608 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 151596 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 175477 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Перші в світі: Ізраїль почне вводити четверту дозу вакцини від Covid-19 усім дорослим

Перші в світі: Ізраїль почне вводити четверту дозу вакцини від Covid-19 усім дорослим

Київ • УНН

 • 24876 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Експерти міністерства охорони здоров'я Ізраїлю рекомендували запропонувати четверту дозу вакцини проти COVID-19 усім дорослим за умови, що з моменту отримання третьої дози або з одужання минуло не менше п'яти місяців. Про це УНН пише з посиланням на Jerusalem Post.

Деталі

Цей крок послідував за дослідженням, що показує, що четверта доза вакцини подвоює захист від симптоматичного Covid-19 та підвищує захист від тяжкого перебігу захворювання у три-п'ять разів у порівнянні з трьома дозами.

Інші країни, у тому числі Велика Британія, США та Чилі, схвалили четверту дозу для людей з ослабленим імунітетом, таких як люди, які живуть із ВІЛ, або деякі реципієнти трансплантатів, але не наважувалися розпочати широкомасштабну другу бустерну кампанію.

Ізраїльський консультативний комітет з вакцин "рекомендує, щоб особи віком 18 років і старші могли бути вакциновані четвертою дозою вакцини", - йдеться у заяві міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Міністерство додало, що люди отримають право на отримання вакцини за п'ять місяців після третьої дози або після одужання від хвороби. За останні два тижні близько 900 тисяч ізраїльтян здали позитивний результат на Covid-19.

Доповнення

Ізраїль став першою країною, яка поширила четверту дозу на осіб віком від 60 років, працівників охорони здоров'я та людей з ослабленою імунною системою наприкінці грудня. Близько 600 000 ізраїльтян вже отримали другу ревакцинацію та близько половини населення отримали третє щеплення.

Всесвітня організація охорони здоров'я минулого тижня схвалила треті дози, заявивши, що вони мають бути пріоритетними для вразливих людей.

Загалом 83 613 випадків Covid-19 зафіксували за останні 24 години в Ізраїлі. Станом на ранок вівторка в лікарнях перебувало 2 256 пацієнтів з Covid-19, з яких, за офіційними даними, лише 177 потребували штучної вентиляції легень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99