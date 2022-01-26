Перші в світі: Ізраїль почне вводити четверту дозу вакцини від Covid-19 усім дорослим
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Експерти міністерства охорони здоров'я Ізраїлю рекомендували запропонувати четверту дозу вакцини проти COVID-19 усім дорослим за умови, що з моменту отримання третьої дози або з одужання минуло не менше п'яти місяців. Про це УНН пише з посиланням на Jerusalem Post.
Деталі
Цей крок послідував за дослідженням, що показує, що четверта доза вакцини подвоює захист від симптоматичного Covid-19 та підвищує захист від тяжкого перебігу захворювання у три-п'ять разів у порівнянні з трьома дозами.
Інші країни, у тому числі Велика Британія, США та Чилі, схвалили четверту дозу для людей з ослабленим імунітетом, таких як люди, які живуть із ВІЛ, або деякі реципієнти трансплантатів, але не наважувалися розпочати широкомасштабну другу бустерну кампанію.
Ізраїльський консультативний комітет з вакцин "рекомендує, щоб особи віком 18 років і старші могли бути вакциновані четвертою дозою вакцини", - йдеться у заяві міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.
Міністерство додало, що люди отримають право на отримання вакцини за п'ять місяців після третьої дози або після одужання від хвороби. За останні два тижні близько 900 тисяч ізраїльтян здали позитивний результат на Covid-19.
Доповнення
Ізраїль став першою країною, яка поширила четверту дозу на осіб віком від 60 років, працівників охорони здоров'я та людей з ослабленою імунною системою наприкінці грудня. Близько 600 000 ізраїльтян вже отримали другу ревакцинацію та близько половини населення отримали третє щеплення.
Всесвітня організація охорони здоров'я минулого тижня схвалила треті дози, заявивши, що вони мають бути пріоритетними для вразливих людей.
Загалом 83 613 випадків Covid-19 зафіксували за останні 24 години в Ізраїлі. Станом на ранок вівторка в лікарнях перебувало 2 256 пацієнтів з Covid-19, з яких, за офіційними даними, лише 177 потребували штучної вентиляції легень.