Первые в мире: Израиль начнет вводить четвертую дозу вакцины от Covid-19 всем взрослым

КИЕВ. 26 января. УНН. Эксперты министерства здравоохранения Израиля рекомендовали предложить четвертую дозу вакцины против COVID-19 всем взрослым при условии, что с момента получения третьей дозы или с выздоровления прошло не менее пяти месяцев. Об этом УНН пишет со ссылкой на Jerusalem Post.