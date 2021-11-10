COP26: понад 30 країн оголосили про відмову від автомобілів з ДВЗ до 2040 року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Всесвітньому саміті з клімату COP26, що проходить в Глазго, 33 країни і шість автовиробників в середу, 10 листопада, оголосили про повну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) в найближчі два десятиліття, пише УНН з посиланням на DW.
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Таким чином, учасники спільної заяви приєдналися до ініціативи головуючої на саміті Великої Британії, згідно з якою продаж автомобілів і мікроавтобусів з ДВЗ має закінчитися не пізніше 2040 року. Очікується, що в країнах з передовою економікою відмова від ДВЗ буде досягнута вже до 2035 року.
Спільну заяву підписали такі автовиробники як GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover і китайський концерн BYD, а також Велика Британія, Індія, Австрія, Польща, Канада, Туреччину та інші країни.
Представники Німеччини, як зазначено, не поставили свій підпис під спільною декларацією.
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