COP26: понад 30 країн оголосили про відмову від автомобілів з ДВЗ до 2040 року

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Таким чином, учасники спільної заяви приєдналися до ініціативи головуючої на саміті Великої Британії, згідно з якою продаж автомобілів і мікроавтобусів з ДВЗ має закінчитися не пізніше 2040 року. Очікується, що в країнах з передовою економікою відмова від ДВЗ буде досягнута вже до 2035 року.

Спільну заяву підписали такі автовиробники як GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover і китайський концерн BYD, а також Велика Британія, Індія, Австрія, Польща, Канада, Туреччину та інші країни.

Представники Німеччини, як зазначено, не поставили свій підпис під спільною декларацією.

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